Serie A, Napoli-Udinese 5-1: Gattuso ipoteca la Champions League. La classifica aggiornata (Di martedì 11 maggio 2021) Cinque ad uno, è questo il risultato dell'anticipo del turno infrasettimanale di Serie A.Napoli-Udinese, LIVE Serie A 11/05/2021: segui la direttaGoleada pazzesca, qualità e quantità in ogni reparto: il Napoli di Rino Gattuso quando è al completo fa tremare le avversarie. Match incanalato sin dai primi istanti nella direzione partenopea grazie all'uno-due ravvicinato siglato da Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Squillo friulano al 41' minuto con la rete di Okaka su assist del solito Rodrigo De Paul. La prima frazione di gioco si chiude sul parziale di uno ad uno.Napoli, Zola: “Gattuso sbaglia su un aspetto, vi spiego. Cagliari? Alla squadra dico una cosa”Nel secondo tempo la compagine del patron Aurelio De Laurentiis regala spettacolo ad appassionati e ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Cinque ad uno, è questo il risultato dell'anticipo del turno infrasettimanale diA., LIVEA 11/05/2021: segui la direttaGoleada pazzesca, qualità e quantità in ogni reparto: ildi Rinoquando è al completo fa tremare le avversarie. Match incanalato sin dai primi istanti nella direzione partenopea grazie all'uno-due ravvicinato siglato da Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Squillo friulano al 41' minuto con la rete di Okaka su assist del solito Rodrigo De Paul. La prima frazione di gioco si chiude sul parziale di uno ad uno., Zola: “sbaglia su un aspetto, vi spiego. Cagliari? Alla squadra dico una cosa”Nel secondo tempo la compagine del patron Aurelio De Laurentiis regala spettacolo ad appassionati e ...

