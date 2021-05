Sciopero dei mezzi a Milano del 12 maggio. Ecco la mappa dei disagi (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 maggio 2021 - Possibili disagi, doman i mercoledì 12 maggio, per lo Sciopero dalle 09 alle 13 proclamato da parte di Usb lavoro privato. Atm Milano non risulta coinvolta dalla protesta ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021), 112021 - Possibili, doman i mercoledì 12, per lodalle 09 alle 13 proclamato da parte di Usb lavoro privato. Atmnon risulta coinvolta dalla protesta ...

Advertising

brrivv1 : RT @classe_tumblr: L'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici sul tema #covid ha deliberato: se l'azienda non concede lo #smartworking… - uiltoscana : RT @UiltrasportiT: Presidio dei lavoratori di #Toscana Aeroporti di #Firenze e #Pisa sotto il Consiglio regionale per ribadire la contrarie… - UiltrasportiT : Presidio dei lavoratori di #Toscana Aeroporti di #Firenze e #Pisa sotto il Consiglio regionale per ribadire la cont… - TgrRai : #Lavoro #occupazione, a Fabriano protesta dei lavoratori di tutto il distretto contro le #delocalizzazioni. Scioper… - mindthekarma : RT @classe_tumblr: L'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici sul tema #covid ha deliberato: se l'azienda non concede lo #smartworking… -