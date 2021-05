Probabili formazioni Inter-Roma: trentaseiesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Inter-Roma, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice dello statio San Siro. La diretta tv sarà assicurata da Sky Sport in esclusiva che, con la piattaforma Sky Go, offrirà anche il match in streaming. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle del match e le parole dei protagonisti. Inter – Continua la rotazione: riposa Lautaro, c’è Lukaku con Sanchez con Pinamonti pronto a subentrare. Dal 1? anche Barella mentre Darmian dovrebbe prendere il posto di Young. Roma – Torna Mancini dalla squalifica, farà coppia con Ibanez mentre si cercherà di recuperare Villar ed El Shaarawy. ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice dello statio San Siro. La diretta tv sarà assicurata da Sky Sport in esclusiva che, con la piattaforma Sky Go, offrirà anche il match in streaming. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle del match e le parole dei protagonisti.– Continua la rotazione: riposa Lautaro, c’è Lukaku con Sanchez con Pinamonti pronto a subentrare. Dal 1? anche Barella mentre Darmian dovrebbe prendere il posto di Young.– Torna Mancini dalla squalifica, farà coppia con Ibanez mentre si cercherà di recuperare Villar ed El Shaarawy. ...

