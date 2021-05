Primarie Pd Torino, ecco la piattaforma online per raccolta firme dei candidati (Di martedì 11 maggio 2021) La piattaforma, per raccogliere le firme per i candidati alle Primarie Pd per il sindaco di Torino, è ‘Partecipa’. Tramite il portale sarà possibile ottenere fino ad un terzo delle preferenze necessarie. Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta, iscritti al partito, potranno raccogliere 2.333 adesioni su 7.000 necessarie, Francesco Tresso invece, lista civica, 1.333 su 4.000. I tre candidati hanno tempo fino al 23 maggio per raccogliere le adesioni per poter così partecipare alle Primarie del Pd, in programma il prossimo 12 e 13 giugno. Per poter sottoscrivere la candidatura – si legge nella nota – è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età, essere cittadine e cittadini italiani, cittadine e cittadini dell’Unione Europea, cittadine e cittadini di altri Paesi in ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 maggio 2021) La, per raccogliere leper iallePd per il sindaco di, è ‘Partecipa’. Tramite il portale sarà possibile ottenere fino ad un terzo delle preferenze necessarie. Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta, iscritti al partito, potranno raccogliere 2.333 adesioni su 7.000 necessarie, Francesco Tresso invece, lista civica, 1.333 su 4.000. I trehanno tempo fino al 23 maggio per raccogliere le adesioni per poter così partecipare alledel Pd, in programma il prossimo 12 e 13 giugno. Per poter sottoscrivere la candidatura – si legge nella nota – è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età, essere cittadine e cittadini italiani, cittadine e cittadini dell’Unione Europea, cittadine e cittadini di altri Paesi in ...

