Presentata la nuova maglia del Milan per la stagione 2021/2022 (Di martedì 11 maggio 2021) Presentata ufficialmente la nuova maglia del Milan per la stagione 2021/2022. Con un post sui social e un aggiornamento sul sito ufficiale della società, il club rossonero ha svelato le nuove maglie casalinghe. Ovviamente c’è Ibra presente, fresco di rinnovo, nelle varie foto e nel video. Le maglie sono asimmetriche, quelle centrali sono più larghe, mentre quelle più laterali sono più sottili. La nuova home kit – si legge sul sito ufficiale del club rossonero – sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit di un Club, che sarà indossato dalla squadra femminile dell’AC Milan contro il Sassuolo nella ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021)ufficialmente ladelper la. Con un post sui social e un aggiornamento sul sito ufficiale della società, il club rossonero ha svelato le nuove maglie casalinghe. Ovviamente c’è Ibra presente, fresco di rinnovo, nelle varie foto e nel video. Le maglie sono asimmetriche, quelle centrali sono più larghe, mentre quelle più laterali sono più sottili. Lahome kit – si legge sul sito ufficiale del club rossonero – sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit di un Club, che sarà indossato dalla squadra femminile dell’ACcontro il Sassuolo nella ...

