PlayStation VR 2 | 4K | vibrazioni nel caschetto e eye tracking secondo un report – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 11 maggio 2021)unVR 2 potrà contare su una risoluzione 4K,neled eyeper foveated rendering.. Uploadvr ha rilasciato un nuovoesclusivo che ci permette di scoprire alcuni nuovi presunti dettagli riguardo aVR 2 (nome non ufficiale), il nuovo headset per la realtà virtuale di Sonyquanto indicato, possiamo aspettarci una risoluzione 4K,nele anche eye. Precisamente, la testata afferma di aver ricevuto le informazioni da molteplici fonti: ovvero partner di Sony non meglio specificati. Tra i dettagli viene indicato cheVR 2 ...