Ode alla pancetta di Will Smith

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 11 maggio 2021) Pantofole, boxer, felpa aperta e un’orgogliosache si prende tutta la scena. L’ultimo scatto social dici fa subito pensare a due cose: gli effetti della pandemia si ripercuotono proprio su tutti (e meno male) e la bellezza non fa più rima con perfezione. A guardare la foto del simpatico, ci viene da pensare anche che l’unica tartaruga di cui possiamo parlare è quella che si aggira probabilmente nel giardino che fa da sfondo all’immagine pubblicata dall’attore.soglia dei cinquant’anni, dopo un anno chiuso in casa proprio come noi comuni mortali, anchenon è più quello di una volta. Ingrassato e decisamente fuori forma,se ne frega e lancia un messaggio di “body positive” che ci piace proprio tanto! Lo ...