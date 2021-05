No, Zingaretti non è stato vaccinato contro il Covid tre volte (Di martedì 11 maggio 2021) Prima era Bassetti, adesso è Zingaretti. I complottisti del vaccino anti Covid non si fermano mai e stavolta nel loro mirino è entrato Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio. La questione è sempre la stessa: i poteri forti stanno agendo alle spalle dei cittadini e i politici fanno parte di queste fantomatiche organizzazioni. Vediamo allora un nuovo collage di immagini, stavolta di Zingaretti, che secondo la teoria del complotto sarebbe stato vaccinato tre volte. «Quante pose e mosse per fottere i fessi», si legge su Facebook – come riporta Bufale – o, ancora, «3 foto con 3 camicie diverse, qualcosa non mi torna». La spiegazione a Zingaretti vaccinato tre volte c’è, ovviamente, ed è di una banalità ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021) Prima era Bassetti, adesso è. I complottisti del vaccino antinon si fermano mai e stavolta nel loro mirino è entrato Nicola, il presidente della Regione Lazio. La questione è sempre la stessa: i poteri forti stanno agendo alle spalle dei cittadini e i politici fanno parte di queste fantomatiche organizzazioni. Vediamo allora un nuovo collage di immagini, stavolta di, che secondo la teoria del complotto sarebbetre. «Quante pose e mosse per fottere i fessi», si legge su Facebook – come riporta Bufale – o, ancora, «3 foto con 3 camicie diverse, qualcosa non mi torna». La spiegazione atrec’è, ovviamente, ed è di una banalità ...

