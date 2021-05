**Musei: Franceschini, al via bando per direttori museo delle Civiltà di Roma e Paestum** (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Al via il bando internazionale per i direttori di due siti straordinari: il museo delle Civiltà all'Eur, dove sono conservati reperti eccezionali provenienti da culture di tutto il mondo e testimonianze preziose della preistoria del nostro Paese, e il Parco Archeologico di Paestum e Velia, che con i suoi templi greci da secoli affascina i viaggiatori e oggi ha conosciuto un deciso rilancio e anche la ripesa di nuove, importanti campagne di scavo”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato l'avvio di una procedura di selezione pubblica internazionale da parte del ministero per il conferimento degli incarichi di direttore del museo delle Civiltà di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag. (Adnkronos) - “Al via ilinternazionale per idi due siti straordinari: ilall'Eur, dove sono conservati reperti eccezionali provenienti da culture di tutto il mondo e testimonianze preziose della preistoria del nostro Paese, e il Parco Archeologico di Paestum e Velia, che con i suoi templi greci da secoli affascina i viaggiatori e oggi ha conosciuto un deciso rilancio e anche la ripesa di nuove, importanti campagne di scavo”. Così il ministro della Cultura, Dario, ha commentato l'avvio di una procedura di selezione pubblica internazionale da parte del ministero per il conferimento degli incarichi di direttore deldi ...

