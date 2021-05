MotoGP | il programma del GP di Francia

(Di martedì 11 maggio 2021) Lariparte da Le Mans: domenica 16 maggio si corre il GP di. Lo scorso anno si corse ad Ottobre e a trionfare fu Danilo Petrucci. Il quinto appuntamento stagionale del mondiale sarà trasmesso su Sky e DAZN. Bagnaia leader del mondialeCon 66 punti Pecco Bagnaia arriva a Le Mans come leader del mondiale. Segue la coppia Yamaha formata da Fabio Quartararo con 64 punti e Maverick Viñales con 50 punti. 49 i punti di Joan Mir, con il campione in carica attualmente quarto davanti a Johann Zarco, 48 punti. Monopolio Kalex in Moto2 con 3 piloti nelle prime 3 posizioni della classifica: guida Remy Gardner, alle sue spalle Sam Lowes e Raul Fernandez. In Moto3 dominio di Pedro Acosta con 95 punti. Il più vicino è Niccolò Antonelli con soli 44 punti. A seguire Andrea Migno con 42 punti e Romano Fenati con 40 ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP programma

Siamo ormai ai nastri di partenza del quinto appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Le Mans, infatti, tutto è pronto per l'attesissimo Gran Premio di Francia, che inizierà a dirci qualco ...Andrea Dovizioso al Mugello l'11-12 maggio per un secondo test MotoGP con Aprilia. Ma la pioggia potrebbe costringere a rinviare l'appuntamento.