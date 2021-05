Milan | tegola per Pioli | Ibrahimovic salta Torino e Cagliari

(Di martedì 11 maggio 2021) Trauma distorsivo al ginocchio e stop di almeno una settimana:annuncia il forfait di. La sua stagione potrebbe essere finita Brutte notizie in casa: Zlatannon prenderà parte alle prossime due sfide di campionato contro. Ad annunciarlo è Stefanodurante la conferenza di vigilia della sfida ai piemontesi: “E’ stata una nota stonata. Ha riportato un lieve trauma discorsivo al ginocchio e non ci sarà certamente contro. Il resto poi lo vedremo”. L’ennesimo KO di una stagione travagliata per l’attaccante svedese, assente per più della metà delle partite. Una fragilità, dovuta anche all’età del fuoriclasse, che deve far riflettere la società sulla ...

Advertising

infoitsport : Infortunio Ibrahimovic, tegola Milan: quante partite salterà lo svedese - junews24com : Infortunio Ibrahimovic, tegola Milan: quante partite salterà lo svedese - - infoitsport : Milan, tegola-Ibrahimovic: addio allo svedese nel rush-Champions? Ginocchio, ecco il primo verdetto - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? #Milan: le ultime sulle condizioni di #Ibrahimovic #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieA - BombeDiVlad : ??? #Milan: le ultime sulle condizioni di #Ibrahimovic #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tegola

Calcio News 24

Senza Ibra come cambierà il: 'L'obiettivo è mettere in campo le nostre qualità e sfruttarle. Rebic ha altre caratteristiche rispetto a Ibra per esempio. Domenica siamo stati bravi ad attaccare ...... un'altra potenzialeper la Vecchia Signora? Pirlo confermato dalla Juventus/ Niente esonero ... DIRETTA/ Juventus(risultato finale 0 - 3) streaming: rossoneri da Champions! GRAVINA E IL ...L'attaccante rossonero ha subito una distorsione alla caviglia contro la Juventus: salterà le prossime due partite di campionato.Infortunio per Zlatan Ibrahimovic con Stefano Pioli che ha annunciato che lo svedese non sarà a disposizione per le prossime due giornate ...