Migrante preso a sprangate a Ventimiglia | denunciate 3 persone

(Di martedì 11 maggio 2021) La polizia di Imperia ha rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni aggravate tresospettate per questa violenta aggressione avvenuta ieri acontro un ragazzo nero. L'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono tre cittadini italiani, i tre uomini che nel pomeriggio di ieri hanno preso a sprangate un migrante 23 anni, o… - OssRepressione : Un #pestaggio, in pieno centro, a #Ventimiglia. Tre o quattro persone hanno preso a sprangate un #migrante - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: Sono tre cittadini italiani, i tre uomini che nel pomeriggio di ieri hanno preso a sprangate un migrante 23 anni, origina… - itsmc17 : RT @perchetendenza: 'Ventimiglia': Perché un migrante è stato preso a sprangate da tre persone dopo un litigio in un supermercato https://t… - nuccia20 : RT @CatelliRossella: ??????Migrante preso a sprangate da tre persone a Ventimiglia - Liguria - -

Ultime Notizie dalla rete : Migrante preso

I poliziotti giunti sul luogo hanno prestato i primi soccorsi al giovane che è risultatoirregolare sul territorio nazionale. Trasportato all'ospedale di Bordighera, dove è stato medicato e ...... in seguito all'episodio di violenza avvenuto, domenica scorsa, quando tre persone (due di Agrigento, di 28 e 39 anni, e uno di Palmi, di 48 anni) hanno aggredito ea sprangate un...Genova, 11 mag. (askanews) - La polizia di Imperia ha rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni aggravate tre persone sospettate ...Dopo oltre un anno e mezzo di fermo a causa della guerra in Libia, i trafficanti di esseri umani sono tornati in attività. E ora sulla fascia costiera occidentale, che va da Tripoli ...