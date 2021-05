Maturità: il 14 maggio incontro su protocollo sicurezza (Di martedì 11 maggio 2021) I sindacati del comparto scuola sono stati convocati dal ministero dell'Istruzione per il 14 maggio, venerdì, alle ore 11 per condividere il testo del protocollo d'intesa per svolgere in sicurezza gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) I sindacati del comparto scuola sono stati convocati dal ministero dell'Istruzione per il 14, venerdì, alle ore 11 per condividere il testo deld'intesa per svolgere ingli ...

Advertising

forcerseii : dio santo non vedo l'ora che sia il 29 maggio così mi ritiro e niente più compiti in classe, niente più quattro int… - ichibxrry : 11 maggio, un mese dalla maturità e dobbiamo ancora dare metà delle seconde interrogazioni ca mado - louisgoldensun : il 22 maggio de prossimo anno ho concerto e mi sono appena resa conto che avrò la maturità nel 2022 how- - Stefise2 : RT @unsaidlali: comunque non io che non smetto di guardare #SenÇalKapimi come se non avessi la maturità a giugno e non dovessi consegnare u… - Stefani88750774 : RT @unsaidlali: comunque non io che non smetto di guardare #SenÇalKapimi come se non avessi la maturità a giugno e non dovessi consegnare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità maggio Maturità: il 14 maggio incontro su protocollo sicurezza ...gli esami in vista delle prove che attendono i ragazzi che hanno concluso la terza media e i 500 mila alle prese con prove di maturità; questi ultimi si svolgeranno dal 16 giugno. Il 13 maggio è ...

Pioli 'Milan equilibrato, sa gestire euforia post Juve' Servirà la stessa maturità della Juve". . 11 maggio 2021

Maturità: il 14 maggio incontro su protocollo sicurezza ANSA Nuova Europa ...gli esami in vista delle prove che attendono i ragazzi che hanno concluso la terza media e i 500 mila alle prese con prove di; questi ultimi si svolgeranno dal 16 giugno. Il 13è ...Servirà la stessadella Juve". . 112021