Maria Marotta: "La prossima volta spero che si parli di me solo come arbitro e non come arbitro donna" (Di martedì 11 maggio 2021) L'arbitro Maria Marotta ha parlato così al TG1 del suo esordio in Serie B in Reggina-Frosinone di ieri: "spero che dalla prossima gara si possa parlare dell'arbitro Marotta e non dell'arbitro donna Maria Marotta. Sono un arbitro con un cognome, non un arbitro donna, e spero che questo accada anche per le mie colleghe in futuro. Ho detto a tutte le mie colleghe che sarebbero scese con me in campo e questo mi ha dato la forza di non sbagliare prima di tutto per me, ma anche per loro e per quelle che verranno. Un calciatore a fine gara mi ha chiesto ..."

