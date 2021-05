Mara Venier | la malattia della madre | “Mi diede del lei… ”

(Di martedì 11 maggio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato e scritto nel suo libro, commuovendo tutti, la miticasullaè la signoradomenica, ma come tutti noi ha avuto dei problemi da affrontareLei è uno dei personaggi maggiormente amati dal pubblico che la segue da moltissimi anni sempre con estremo interesse, stiamo parlando di. Vediamo cosa ha dichiarato sullache era malata di Alzheimer nel suo recentissimo libro in suo ricordo.e laNon tutti conoscevano lache ha colpito la mamma di, ma in questi giorni ovviamente se ne parla, per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Il 6 maggio è uscito " Mamma, ti ricordi di me? " il libro didedicato alla madre Elsa, malata di Alzheimer e scomparsa il 26 giugno 2015. Negli anni '70 una ventenneaveva lasciato Mestre, insieme alla figlia Elisabetta di soli 3 anni per ...Domenica In chiuderà quest'estate: prima di godersi l'estate,condurrà un altro programma in prima serata: di cosa si ...La mamma di Belen, Veronica Rodriguez, replica sui social alle offese fatte alla figlia Belen: l'applauso virtuale dei fan della showgirl ...Nuova esperienza in arrivo per Mara Venier al termine di Domenica In per la sosta estiva, alla conduzione per la prima volta di un programma particolare ...