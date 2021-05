M5S: Ass. Rousseau, 'no dati iscritti a società terze o violeremmo legge' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "I dati degli iscritti sono degli iscritti e comunicarli a soggetti non legittimati come una società terza significherebbe violare la legge". Così l'Associazione Rousseau replica al M5S in un post dal titolo "Le dieci fake news del giorno. La verità su quanto sta accadendo", replicando a chi chiede di cedere i dati degli iscritti per consentire nuove votazioni sulla governance e sul nuovo assetto del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ideglisono deglie comunicarli a soggetti non legittimati come unaterza significherebbe violare la". Così l'Associazionereplica al M5S in un post dal titolo "Le dieci fake news del giorno. La verità su quanto sta accadendo", replicando a chi chiede di cedere idegliper consentire nuove votazioni sulla governance e sul nuovo assetto del M5S.

