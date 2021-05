LIVE Sonego-Monfils 6-4 5-7 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | il francese risorge e conquista il secondo set!

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 15-15 Servizio e diritto delmaintercetta e si difende. 15-0 Ottima prima di. INIZIO TERZO SET 14.12 Intanto toilet break per. 14.11 Gaelvince ilset e riapre la partita! Ilrecupera un parziale che sembrava in discesa per l’azzurro dopo il break di metà set ma alla fine il #14 al mondo ha sfruttato l’incertezza dell’azzurro. Si vola al terzo e decisivo set. FINESET 5-7 SCAMBIO DOMINATO DASET AL! L’azzurro viene battuto dallo smash del ...