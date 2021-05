L’Inter ha già trovato il primo acquisto low cost in Serie A (Di martedì 11 maggio 2021) L’Inter deve fare di necessità virtù: Marotta e Ausilio a caccia di acquisti economici, uno è già stato trovato in Serie A Taglio dei costi: questa la missione che Zhang ha messo in cima alle priorità per Marotta e Ausilio. Ridurre il monte ingaggio quanto più possibile, evitare grandi investimenti sul mercato. Le premesse in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021)deve fare di necessità virtù: Marotta e Ausilio a caccia di acquisti economici, uno è già statoinA Taglio deii: questa la missione che Zhang ha messo in cima alle priorità per Marotta e Ausilio. Ridurre il monte ingaggio quanto più possibile, evitare grandi investimenti sul mercato. Le premesse in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

ZZiliani : Il #5maggio 2002 viene ricordato nel calcio perchè rimanda alla memoria il 28 aprile (7 giorni prima) quando l'Udin… - ZZiliani : E adesso buon divertimento soprattutto ad #Atalanta, #Milan, #Napoli e #Lazio: con la #Juventus che incorrerà nei f… - FcInterNewsit : L'agente di Bastoni rassicura: 'È tifoso dell'Inter e vuole rimanere, ho già trovato da tempo un accordo per il rin… - fede_spi : RT @90ordnasselA: “Il contesto economico è pesante per tutti, non solo per l’Inter. La soluzione si troverà come fece già Zhang lo scorso a… - mr_kubra : RT @90ordnasselA: “Il contesto economico è pesante per tutti, non solo per l’Inter. La soluzione si troverà come fece già Zhang lo scorso a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter già Inter, la maglia 2021-22: le anticipazioni di Footy Headlines. FOTO Sky Sport