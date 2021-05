L’infortunio di Ibrahimovic, l’allenatore Pioli annuncia lo stop dello svedese (Di martedì 11 maggio 2021) L’infortunio di Ibrahimovic preoccupa il Milan, i rossoneri non potranno contare sullo svedese per questo finale di stagione: l’attaccante salterà sicuramente le prossime due partite. L’ex Inter e Juventus ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto al cambio nella sfida contro i bianconeri. Gli aggiornamenti sulle condizioni di Ibra sono arrivate dal tecnico Stefano Pioli: “Ibra ha riportato una lieve distorsione al ginocchio. E non sarà disponibile per le prossime due gare. Poi vedremo per l’ultima giornata. Diaz ha determinate caratteristiche e se c’è da giocare tra le linee è un giocatore molto adatto. Ma col Torino sarà una gara completamente diverse e tutto dipenderà dalle scelte che farò”. Milan, presentata la nuova maglia: tutto lo spettacolo della divisa 2021/2022 FOTO L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021)dipreoccupa il Milan, i rossoneri non potranno contare sulloper questo finale di stagione: l’attaccante salterà sicuramente le prossime due partite. L’ex Inter e Juventus ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto al cambio nella sfida contro i bianconeri. Gli aggiornamenti sulle condizioni di Ibra sono arrivate dal tecnico Stefano: “Ibra ha riportato una lieve distorsione al ginocchio. E non sarà disponibile per le prossime due gare. Poi vedremo per l’ultima giornata. Diaz ha determinate caratteristiche e se c’è da giocare tra le linee è un giocatore molto adatto. Ma col Torino sarà una gara completamente diverse e tutto dipenderà dalle scelte che farò”. Milan, presentata la nuova maglia: tutto lo spettacolo della divisa 2021/2022 FOTO L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Pall_Gonfiato : Milan, le dichiarazioni di Pioli su Ibrahimovic: l'infortunio dello svedese è meno grave del previsto - EPanesi : RT @MilanInter241: #Ibrahimovic salterà certamente la sfida contro il Torino. Al suo posto uno tra Rebic o Leao. Domani la risonanza magnet… - GraziaMarocco : RT @MilanInter241: #Ibrahimovic salterà certamente la sfida contro il Torino. Al suo posto uno tra Rebic o Leao. Domani la risonanza magnet… - FootballAndDre1 : Pellegatti:'C'è preoccupazione per l'infortunio di Ibrahimovic. Non per queste partite ma per il futuro' Si sorpren… - infoitsport : Campionato a rischio per Ibrahimovic dopo l’infortunio contro la Juve: domani la risonanza -

Ultime Notizie dalla rete : L’infortunio Ibrahimovic Milan, infortunio Ibra: ecco l’esito degli esami al ginocchio Calcio News 24