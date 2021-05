L'immigrazione è una mina vagante per il governo Draghi (Di martedì 11 maggio 2021) Di giorno in giorno, l'immigrazione diventa sempre più un tema spinoso per la variegata maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Ed è una questione su cui la Lega è già molto attiva. "È un problema per gli italiani", risponde il segretario Matteo Salvini quando gli chiediamo se il tema è una mina vagante per il governo. E aggiunge: “Se noi stiamo lanciando l'Italia come meta turistica per tutto il mondo, come è giusto che sia, se presentiamo come biglietto da visita migliaia di sbarchi al giorno, un po' in Sicilia, un po' in Calabria, un po' in Sardegna, non facciamo un buon servizio al paese". Anche per il senatore leghista Stefano Candiani, è un problema che il premier deve affrontare, "perché il tema c'è e si pone, poi Draghi ha autorevolezza per farsi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Di giorno in giorno, l'diventa sempre più un tema spinoso per la variegata maggioranza che sostiene ildi Mario. Ed è una questione su cui la Lega è già molto attiva. "È un problema per gli italiani", risponde il segretario Matteo Salvini quando gli chiediamo se il tema è unaper il. E aggiunge: “Se noi stiamo lanciando l'Italia come meta turistica per tutto il mondo, come è giusto che sia, se presentiamo come biglietto da visita migliaia di sbarchi al giorno, un po' in Sicilia, un po' in Calabria, un po' in Sardegna, non facciamo un buon servizio al paese". Anche per il senatore leghista Stefano Candiani, è un problema che il premier deve affrontare, "perché il tema c'è e si pone, poiha autorevolezza per farsi ...

