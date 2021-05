Lewandowski | “Baggio idolo Sorpreso da Mourinho alla Roma Mio futuro…”

(Di martedì 11 maggio 2021) Robertsi racconta a Tuttosport. Dal suodi infanzia fino al rimpianto per il Pallone d’Oro non assegnato nella passata stagione, fino ad uno sguardoSerie A e al proprio futuro. Il centravanti polacco del Bayern...

Robertsi è raccontato in una lunga intervista a Tuttosport ...Commenta per primo Robert, attaccante del Bayern Monaco , si racconta a Tuttosport , partendo dalla sua passione giovanile per Robertoe Alessandro Del Piero : 'Robyè stato il mio primo idolo. Lo ...A Tuttosport il trascinatore del Bayern Monaco, Robert Lewandowski: "Al Pallone d'Oro non penso più, conta più la squadra".Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, si racconta a Tuttosport, partendo dalla sua passione giovanile per Roberto Baggio e Alessandro Del Piero: "Ro ...