La ragazza vaccinata a Massa ha ricevuto 4 dosi non 6 L’infermiera: «Ero convinta fosse diluita, poi ho capito» (Di martedì 11 maggio 2021) Per Virginia una buona notizia: si è scoperto che nella siringa è rimasta una parte di liquido equivalente a due iniezioni. Dalle sperimentazione si è dimostrata la tollerabilità sino a quattro dosi. Il racconto dell’infermiera Leggi su corriere (Di martedì 11 maggio 2021) Per Virginia una buona notizia: si è scoperto che nella siringa è rimasta una parte di liquido equivalente a due iniezioni. Dalle sperimentazione si è dimostrata la tollerabilità sino a quattro. Il racconto dell’infermiera

Advertising

GDS_it : Ragazza vaccinata a Massa, sono 4 le dosi di #Pfizer somministrate per errore - serenel14278447 : Alla ragazza vaccinata a Massa 4 dosi non 6. L’infermiera: «Pensavo fosse diluito, poi ho capito ' Corriere della sera - qn_lanazione : Vaccini Massa: sono quattro, non sei, le dosi iniettate per sbaglio alla ragazza - Italia_Notizie : La ragazza vaccinata a Massa ha ricevuto 4 dosi non 6 L’infermierra: «Ero convinta fosse diluita, poi ho capito» - Marilenapas : RT @Corriere: La ragazza vaccinata a Massa ha ricevuto 4 dosi non 6: L’infermiera: «È successo così» -