La mafia e i boss | addio verità sulle stragi? Il commento in diretta di Peter Gomez

(Di martedì 11 maggio 2021) Per la Consulta l’ergastolo ostativo per imafiosi condannati per leè incostituzionale. La pronuncia, con le relative motivazioni, significa che dobbiamo dare l’alla? Ne parla inil direttore de ilFattoQuotidiano.it,, insieme al giornalista Giuseppe Pipitone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteosalvinimi : In commossa memoria del giudice Rosario #Livatino, assassinato a soli 37 anni dalla mafia il 21 settembre 1990: Ero… - fanpage : Ucciso dalla mafia perché derideva i boss: 43 anni senza #PeppinoImpastato - Simo07827689 : RT @petergomezblog: La mafia e i boss, addio verità sulle stragi? - soniabetz1 : RT @petergomezblog: La mafia e i boss, addio verità sulle stragi? - petergomezblog : La mafia e i boss, addio verità sulle stragi? -

Ultime Notizie dalla rete : mafia boss

Il Fatto Quotidiano

Era ildi Cosa Nostra su cui aveva indagato anche Giovanni Falcone , tra i più grandi riciclatori di soldi sporchi della, e Tuccillo lo incontrò per caso nel 2009 in Africa. "Si recò a ......amata Mustang nera del 69' dallarussa di New York, il killer professionista John Wick non riesce proprio ad uscire dal giro, stavolta a trascinarlo di nuovo dentro è Santino D'Antonio: un...Blitz antimafia in provincia di Siracusa. L’operazione, denominata “Robin Hood”, di polizia, carabinieri e Guardia di finanza, ha colpito 13 persone appartenenti al clan Trigila, ...“Si oppose ad alcune decisioni che l’azionista voleva imporre alla Piaggio. Credo che in un ambiente estremamente condiscendente con l’azionista, qualcuno che alzasse la voce per cercare di valorizzar ...