Isola 2021: Fariba a rischio ustione, Ilary Blasi costretta a interrompere la prova del fuoco. Salemi terrorizzata (Di martedì 11 maggio 2021) Isola 2021: Fariba a rischio ustione, Ilary Blasi costretta a interrompere la prova del fuoco. Giulia Salemi terrorizzata. In sfida con Roberto Ciufoli, la Teherani, per non finire in nomination, resiste e batte il record di tutte le edizioni. Attimi di paura durante la diretta della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Non siamo ai livelli della Marcuzzi che urla Alvin durante la prova subacquea di Mercedesz Henger, ma ci siamo andati molto vicini. In questa puntata tre coppie hanno sostenuto una prova di restenza per evitare la nomination, a Fariba è toccata la prova del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 maggio 2021)ladel. Giulia. In sfida con Roberto Ciufoli, la Teherani, per non finire in nomination, resiste e batte il record di tutte le edizioni. Attimi di paura durante la diretta della sedicesima puntata dell’dei Famosi. Non siamo ai livelli della Marcuzzi che urla Alvin durante lasubacquea di Mercedesz Henger, ma ci siamo andati molto vicini. In questa puntata tre coppie hanno sostenuto unadi restenza per evitare la nomination, aè toccata ladel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Radio3tweet : Per chi vuole sapere il significato profondo del termine spatriati, per chi è nato in un mondo di carta e si è rit… - bubinoblog : #ASCOLTITV 10 MAGGIO 2021: ISOLA DEI FAMOSI, CHIAMAMI ANCORA AMORE, REPORT, PORRO, MATANO VS D'URSO - fastpettre : RT @framarin: #Isola: i più influenti puntata del 10/5 @ipertao @Ri_Ghetto @IsolaDeiFamosi @GiuliaSalemi93 @BITCHYFit @isabenanti @Chiara_… -