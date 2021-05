Inquinamento | l' Ue punta a dimezzare le morti da smog in dieci anni

Advertising

ioloraccolgo : Ue punta a dimezzare le morti da smog in 10 anni -

Agenzia ANSA

Il progetto, che fa parte del Green Deal, propone iniziative legislative e non legislative per azzerare l'di aria, fiumi e suolo. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia Ue per l'ambiente, ...... riduzione dei consumi energetici e dell'effetto isola di calore, diminuzione dell'... imprenditore florovivaistico ed esperto in tetti verdi, chesul green per riqualificare città e ...La Commissione Ue vuole dimezzare i decessi da smog in 10 anni: è uno degli obiettivi del Piano d'azione "Inquinamento zero", che Bruxelles presenterà mercoledì. Il progetto, che fa parte del Green De ...BRUXELLES - La Commissione europea vuole dimezzare i decessi da smog in dieci anni. A quanto apprende l'ANSA, è questo uno degli obiettivi del Piano d'azione "inquinamento zero", che Bruxelles present ...