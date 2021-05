Il Volo inaugura la stagione dell'Arena di Verona con un tributo a Ennio Morricone. Il concerto sabato 5 giugno

Advertising

Diane_Edwards26 : RT @ilvolosicilia: @ilvolo inaugura la stagione dell’Arena di Verona con un tributo a Ennio Morricone: «Vogliamo farlo conoscere anche ai p… - ilvolosicilia : @ilvolo inaugura la stagione dell’Arena di Verona con un tributo a Ennio Morricone: «Vogliamo farlo conoscere anche… - IlVoloversInter : @ilvolo Inaugura la stagione dell’Arena di Verona con un concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo inaugura

Corriere della Sera

Da sempre Ilè legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano 'E più ti penso' su un medley dei temi musicali composti da ...Oltre al ritorno live, Ilha in cantiere anche un album in studio, dedicato a Ennio Morricone , a testimonianza di un'ammirazione per il maestro che i tre cantanti hanno anche potuto conoscere, ...Il Volo celebra il Maestro Ennio Morricone all’Arena di Verona con "Il Volo – Tributo a Ennio Morricone". Il Volo apre la stagione ...Il trio di cantanti lirici il 5 giugno in concerto, confermata la capienza di 6mila persone e diretta tv su Rai1. «Sarà il nostro unico concerto del 2021» ...