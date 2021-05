I responsabili del cyberattacco al gasdotto Colonial Pipeline hanno chiesto scusa

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021)colpito uno dei più grandidegli Stati Uniti, paralizzando la distribuzione di benzina in tutta la costa orientale. Ma era “solo fare soldi”, ci fanno sapere(immagine: Pixabay)DarkSide, il gruppo di cybercriminali che ha colpito ildi, si èto per le conseguenze sociali causate dall’attacco sostenendo che il suo obiettivo era guadagnare, e non causare problemi. L’Fbi ha confermato l’identità del gruppo responsabile dell’attacco ransomware che ha paralizzato i sistemi informatici della società che gestisce il. Questa, a seguito del, si è vista obbligata a chiudere temporaneamente gli oltre 8mila chilometri di tubature che portano benzina e carburante per ...