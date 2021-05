Gigi Buffon lascia di nuovo la Juve ma continuerà a giocare

(Di martedì 11 maggio 2021) È il secondo addio allama senza ritiro per Gianluigi. Il portierelantus a fine stagione. “Si chiuderà definitivamente la mia esperienza in bianconero” ha spiegato parlando a bein Sports. “Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo. Penso di aver dato tutto per questa maglia e questa società”. Il portiereuno spiraglio aperto per un ulteriore scampolo di carriera. “Ma devo trovare una esperienza che mi dia nuovi stimoli”.

La lunga avventura dialla Juventus finirà al termine di questa stagione . Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere in un'intervista a Bein Sports . "Il mio futuro è chiaro e delineato " ha detto - . Quest'...TORINO - Probabilmente se lo aspettava diverso. Ma a fine stagione sarà addio per, dopo una vita in bianconero, la cavalcata dei 9 scudetti consecutivi e quella Champions inseguita invano. 'Il mio futuro è chiaro e delineato - le parole del portiere a beIN Sports - . ...Si chiude per sempre un'epoca per la Juventus. Gigi Buffon lascia, stavolta definitivamente, il club bianconero in cui giocava da vent'anni, da quel lontano 2001 quando ...È il secondo addio alla Juve ma senza ritiro per Gianluigi Buffon. Il portiere lascia la Juventus a fine stagione. "Si chiuderà definitivamente la mia ...