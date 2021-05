Elisa Isoardi sostituta di Barbara d’Urso? Pomeriggio 5 potrebbe diventare suo, l’indiscrezione (Di martedì 11 maggio 2021) Riuscireste a immaginare Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso? I telespettatori più affezionati non vorranno nemmeno pensare a questa possibilità. Eppure, corre voce che il prossimo anno alla conduttrice verrà affidato solo il Pomeriggio della domenica, mentre la trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì potrebbe andare alla ex naufraga Elisa Isoardi. Pomeriggio Cinque … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 maggio 2021) Riuscireste a immaginare5 senza? I telespettatori più affezionati non vorranno nemmeno pensare a questa possibilità. Eppure, corre voce che il prossimo anno alla conduttrice verrà affidato solo ildella domenica, mentre la trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdìandare alla ex naufragaCinque … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

robertaqueraldi : RT @heyouitsale: Elisa Isoardi che rappresenta tutti noi ogni volta che parla Giulia Salemi #prelemi #faribona - crawlingbacktus : RT @ansiaebestemmie: in studio vera gemma, jedá, elisa isoardi e brando giorgi e lo share bell e buon merito di giulia salemi - see_lallero : La puntata dell'#isolaparty di ieri è online su @MediasetPlay ?? @AndreaDianetti @Valeriangione - tinyraindropss : RT @ansiaebestemmie: in studio vera gemma, jedá, elisa isoardi e brando giorgi e lo share bell e buon merito di giulia salemi - ArgentineBlood : Pensa te, se è grazie a Giulia Salemi e Elisa Isoardi che il programma fa share quando si ha come opinionista 'il… -