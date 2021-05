Economia, l'Istat vede prospettive favorevoli nei prossimi mesi (Di martedì 11 maggio 2021) 'La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e imprese concorrono a determinare prospettive ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) 'La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e imprese concorrono a determinare...

Advertising

istat_it : On line la nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di aprile 2021 #istat - MoniqueMancy : RT @MediasetTgcom24: Economia, l'Istat vede prospettive favorevoli nei prossimi mesi #economia - Zina54755791 : RT @Euricse: ?? Presentazione del primo rapporto Euricse @istat_it sull'Economia sociale in Italia ? Ore 10.30 ?? Canale YouTube di Euricse… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Istat, prospettive favorevoli per l'economia nei prossimi mesi: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'La stabil… - rtl1025 : ?? 'La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte de… -