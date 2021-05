Ecco il primo prodotto di Nothing, le cuffiette Ear 1 (Di martedì 11 maggio 2021) Debutto senza fuochi d’artificio per la startup fondata dall’ex-OnePlus Carl Pei: un paio di auricolari true wireless (Foto: Nothing)Niente smartphone né dispositivi di domotica evoluti, ma una partenza più furba e sul sicuro con un paio di cuffiette true wireless per il debutto ufficiale sui mercati della startup Nothing fondata dall’ex-OnePlus Carl Pei. Il nome del prossimo dispositivo è stato appena svelato, Ear 1 e punterà su minimalismo e sostanza. L’uscita allo scoperto avverrà il prossimo giugno. Con sede a Londra e supportata da personalità eterogenee come lo YouTuber Casey Neistat, il numero uno di Reddit, Steve Huffman, e il noto ingegnere Tony Fadell, che aveva guidato il team di sviluppo degli iPod, la startup aveva raccolto oltre 5 milioni di euro di finanziamento “popolare” ed era attesa al varco. I più ottimisti ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Debutto senza fuochi d’artificio per la startup fondata dall’ex-OnePlus Carl Pei: un paio di auricolari true wireless (Foto:)Niente smartphone né dispositivi di domotica evoluti, ma una partenza più furba e sul sicuro con un paio ditrue wireless per il debutto ufficiale sui mercati della startupfondata dall’ex-OnePlus Carl Pei. Il nome del prossimo dispositivo è stato appena svelato, Ear 1 e punterà su minimalismo e sostanza. L’uscita allo scoperto avverrà il prossimo giugno. Con sede a Londra e supportata da personalità eterogenee come lo YouTuber Casey Neistat, il numero uno di Reddit, Steve Huffman, e il noto ingegnere Tony Fadell, che aveva guidato il team di sviluppo degli iPod, la startup aveva raccolto oltre 5 milioni di euro di finanziamento “popolare” ed era attesa al varco. I più ottimisti ...

