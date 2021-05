"Diamogli fuoco". E gli stranieri aggrediscono due ragazzi a calci e pugni

Advertising

«Ha lo smalto alle unghie, diamogli fuoco»: aggressione choc del branco a un 17enne a Fano

Ultime Notizie dalla rete : Diamogli fuoco

Mi prendono in giro per il ciuffo bianco ma quando arrivano vicino e vedono le mie unghie con lo smalto nero, cinque o sei di loro mi bloccano, uno prende un accendino e cerca di daralle dita ...'Ha lo smalto,alla mano' . Prima hanno urlato, da lontano. Poi le provocazioni da vicino 'fino a strapparmi dal collo la collana'. Infine la violenza cieca. Nessuna rissa ma un'aggressione brutale, ...Secondo quanto ricostruito dai forestali, l'anziano avrebbe acceso un fuoco per bruciare dei rami, in un periodo consentito dalla normativa regionale, ma non lo avrebbe controllato ...Sangue in Russia. Strage in una scuola di Kazan, capitale della r epubblica del Tatarstan nonché sesta città della Federazione per ...