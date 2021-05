Denise Pipitone, accertamenti su una 19enne di Scalea (Di martedì 11 maggio 2021) La storia della giovane avrebbe analogie con quella della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, anche se alcuni dettagli non coinciderebbero. Ora la procura di Marsala dovrà decidere se confrontare i Dna Leggi su corriere (Di martedì 11 maggio 2021) La storia della giovane avrebbe analogie con quella della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, anche se alcuni dettagli non coinciderebbero. Ora la procura di Marsala dovrà decidere se confrontare i Dna

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - fanpage : #DenisePipitone Una ragazza di 21 anni di famiglia rom è stata ascoltata dagli inquirenti e sottoposta a verifiche - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Verifiche in corso su una 21enne di #Scalea, nel Cosentino: è lei Denise Pipitone? 'Controlli in corso, diverse circos… - piccola63 : NUOVI SVILUPPI NEL CASO DI DENISE PIPITONE -