Covid, Mattarella “Servono prudenza e determinazione” (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il David è una festa del cinema, della cultura italiana, una festa che con il suo ritmo annuale scandisce la storia del nostro Paese. Linguaggi che cambiano, racconti, sogni, volti che esprimono emozioni che sentiamo anche nostre. L'anno scorso non abbiamo potuto svolgere la cerimonia, quest'anno siamo tornati in forma ridotta. Un segnale di ripartenza, di speranza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con l'Accademia del Cinema Italiano in occasione della 66° edizione dei Premi David di Donatello. “Lo spettacolo dal vivo è tra i settori più colpiti dalla pandemia, l'intervento del Governo è necessario per affrontare l'impoverimento economico ma soprattutto culturale. L'arte -continua il presidente Mattarella – non è un elemento aggiuntivo della vita sociale di cui si può fare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il David è una festa del cinema, della cultura italiana, una festa che con il suo ritmo annuale scandisce la storia del nostro Paese. Linguaggi che cambiano, racconti, sogni, volti che esprimono emozioni che sentiamo anche nostre. L'anno scorso non abbiamo potuto svolgere la cerimonia, quest'anno siamo tornati in forma ridotta. Un segnale di ripartenza, di speranza”. Così il presidente della Repubblica Sergio, durante l'incontro al Quirinale con l'Accademia del Cinema Italiano in occasione della 66° edizione dei Premi David di Donatello. “Lo spettacolo dal vivo è tra i settori più colpiti dalla pandemia, l'intervento del Governo è necessario per affrontare l'impoverimento economico ma soprattutto culturale. L'arte -continua il presidente– non è un elemento aggiuntivo della vita sociale di cui si può fare a ...

