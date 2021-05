Cosa si sa (e cosa non si sa) dell’incontro tra Biden e Putin (Di martedì 11 maggio 2021) Il ritorno alla Casa Bianca del Partito democratico, rappresentato dal longevo Joe Biden, ha significato un ritorno delle ostilità tra il blocco euroamericano e il mondo russo ai livelli dell’immediato dopo-Euromaidan. Dalla riesumazione di modi operandi puramente guerrafreddeschi all’implementazione di sanzioni antirusse realmente incisive, sullo sfondo di un aggravamento della tensione nella bomba Donbass e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 maggio 2021) Il ritorno alla Casa Bianca del Partito democratico, rappresentato dal longevo Joe, ha significato un ritorno delle ostilità tra il blocco euroamericano e il mondo russo ai livelli dell’immediato dopo-Euromaidan. Dalla riesumazione di modi operandi puramente guerrafreddeschi all’implementazione di sanzioni antirusse realmente incisive, sullo sfondo di un aggravamento della tensione nella bomba Donbass e InsideOver.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola» (Cesare Pavese). Buongiorno, amici! ??… - teatrolafenice : ?? «Una volta che sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un’altra» (Gerhart Hauptmann). Buong… - marcodimaio : Da quando in una democrazia l’interrogazione di un parlamentare è “un attacco alla libertà di informazione”? Non è… - paro83 : RT @PeppinInter: Cara @Inter, spendiamo soldi per tante sciocchezze. Allora inventati abbonamenti da 10 euro al mese per un anno, per una c… - vincy93hp : L’unica cosa a cui penso: se sono arrivati ora vuol dire che il teaser è ambientato di sera #hanker #SenCalKapimi -