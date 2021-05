Cortesie in famiglia: Arianna e Nelia contro Amy e Michela (Di martedì 11 maggio 2021) Lunedì 10 maggio 2021 è andata in onda la decima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Arianna e Nelia contro Amy e Michela La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Arianna e Nelia con il menu intitolato “Le tropp’alla’” contro le loro cugine Amy e Michela che presentano il menu “Le tropp’acca’”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Amy e Michela con il punteggio di 18,5-18. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link su Discoveryplus potete rivedere in ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 11 maggio 2021) Lunedì 10 maggio 2021 è andata in onda la decima puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.Amy eLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il menu intitolato “Le tropp’alla’”le loro cugine Amy eche presentano il menu “Le tropp’acca’”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Amy econ il punteggio di 18,5-18.in– Streaming A questo link su Discoveryplus potete rivedere in ...

