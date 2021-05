Chiariello: “La partita dell’anno è a Firenze. Gattuso ha la squadra dalla sua ed il merito di essersi rialzato” (Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la prestazione del Napoli nel suo editoriale post-partita. Ecco quanto dichiarato: “La cooperativa del goal colpisce ancora, il Napoli di questi tempi è una formazione che segna tanti goal, si temeva che dopo quanto accaduto a Benevento ci potesse essere qualche strascico polemico, si temeva per la diffida di Osimhen. L’ha tolto subito, tutto è andato bene. Ho avuto solo un momento di perplessità quando Okaka si è inventato un goal dal nulla. Per il resto con tanta pazienza e qualità, con Fabian padrone del centrocampo, è riuscito a costruire tante palle goal. La partita dell’anno è quella di Firenze, ancora una volta ma con premesse diverse, se non è corretto che la Lega non si imponga sui brodcasters nel fare giocare le ultime in contemporanea e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista Umbertoha commentato la prestazione del Napoli nel suo editoriale post-. Ecco quanto dichiarato: “La cooperativa del goal colpisce ancora, il Napoli di questi tempi è una formazione che segna tanti goal, si temeva che dopo quanto accaduto a Benevento ci potesse essere qualche strascico polemico, si temeva per la diffida di Osimhen. L’ha tolto subito, tutto è andato bene. Ho avuto solo un momento di perplessità quando Okaka si è inventato un goal dal nulla. Per il resto con tanta pazienza e qualità, con Fabian padrone del centrocampo, è riuscito a costruire tante palle goal. Laè quella di, ancora una volta ma con premesse diverse, se non è corretto che la Lega non si imponga sui brodcasters nel fare giocare le ultime in contemporanea e ...

Advertising

CiroPagano12 : @Chiariello_CS ma quel pescivendolo di Gattuso non è proprio buono. Ha sbagliato un'altra partita, ha vinto solo 5a… - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show nel giorno di Napoli-Udin… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show nel giorno di Napoli-… - vet_lui : @Chiariello_CS Pochi calcoli, una partita alla volta. Testa all'udinese, portiamola a casa. Mercoledi alle 23 vediamo come stiamo messi. - eljuanito82 : @Chiariello_CS Ieri è uscito il peggior risultato possibile per il Napoli. Ora che la corsa è su quelli là, farann… -