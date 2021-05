Buffon saluta la Juve: «Si chiude questa bellissima esperienza» (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo 20 anni, la storia d’amore tra Gianluigi Buffon e la Juventus è giunta al termine. A comunicarlo è proprio il portiere, ai microfoni dell’emittente qatariota beIN Sports. «Il mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Penso di aver dato tutto per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo 20 anni, la storia d’amore tra Gianluigie lantus è giunta al termine. A comunicarlo è proprio il portiere, ai microfoni dell’emittente qatariota beIN Sports. «Il mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno sirà in maniera definitivae lunghissimacon la. Penso di aver dato tutto per L'articolo

