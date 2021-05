BSB 2021 | con i test si scaldano i motori per la stagione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) Il BSBcomincerà molto tardi, il 27 giugno, ma i team sono già in azione per i. Le due sessioni di Silverstone e Snetterton hanno permesso di fare un gran lavoro, anche se il meteo non è stato sempre clemente (l’ultima giornata a Snetterton è stata cancellata per pioggia). In questo articolo andremo a dare un’occhiata al lavoro di sviluppo che gli addetti ai lavori hanno effettuato sulle moto, in previsione di un campionato che non mancherà di dare spettacolo. Per farvi un’idea di com’è fatto il BSB, v’invitiamo a leggervi la sintesi della2020, che trovate in allegato qui sotto. British Superbike 2020, il review dellaBSB: come cambiano le moto dopo i? Gli occhi di tutti sono puntati su Joshua Brookes e sulla Ducati PBM, campioni in ...