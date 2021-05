Vaccini, Johnson&Johnson dai medici di base e green pass dalla prima dose (Di lunedì 10 maggio 2021) Non solo gli appuntamenti presso gli hub e, dal 20 giugno, le farmacie. Entro la fine di maggio si potrà prenotare anche attraverso il portale regionale Salutelazio.it la somministrazione del... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 maggio 2021) Non solo gli appuntamenti presso gli hub e, dal 20 giugno, le farmacie. Entro la fine di maggio si potrà prenotare anche attraverso il portale regionale Salutelazio.it la somministrazione del...

Advertising

LAST_TIME_DEALS : Vaccini, la Danimarca blocca Johnson & Johnson - Mattiathegoat : @luomomascherato In percentuale la maggior parte dei vaccini che abbiamo qui in Italia prevengono la MALATTIA Covid… - FranciFornari : Buongiorno. Vi presento, da su a giù: Astra, Johnson e Zeneca. La vita è una cosa meravigliosa. #gattini #vaccini - Carlino_Pesaro : Over 60: oggi vaccini per 700. Ci sarà AstraZeneca e forse Johnson - Gazzettino : Vaccini Lazio, Johnson&Johnson dai medici di base e green pass dalla prima dose -