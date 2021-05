Un altro infortunio sul lavoro: 29enne cade da una scala a Riva di Solto, è grave (Di lunedì 10 maggio 2021) Un altro grave infortunio sul lavoro lunedì mattina nella nostra provincia, stavolta a Riva di Solto, intorno a mezzogiorno. Durante la realizzazione di una copertura di un’abitazione, un 29enne sarebbe caduto dalla scala dove stava operando, precipitando all’interno di un vano scale per una profondità di circa cinque metri. Accompagnato in elisoccorso all’istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si è recato il personale tecnico dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro di Bergamo Est, che ha avviato l’inchiesta al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. “Le cadute dall’alto rappresentano una tra le maggiori cause di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Unsullunedì mattina nella nostra provincia, stavolta adi, intorno a mezzogiorno. Durante la realizzazione di una copertura di un’abitazione, unsarebbe caduto dalladove stava operando, precipitando all’interno di un vano scale per una profondità di circa cinque metri. Accompagnato in elisoccorso all’istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si è recato il personale tecnico dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti didi Bergamo Est, che ha avviato l’inchiesta al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’. “Le cadute dall’alto rappresentano una tra le maggiori cause di ...

