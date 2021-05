'Ubisoft Originals' sarà l'etichetta usata per tutti i giochi creati da Ubisoft (Di lunedì 10 maggio 2021) L'editore di franchise come Assassin's Creed e Far Cry, Ubisoft, ha annunciato un piccolo cambio: ora tutti i suoi giochi first party verranno inglobati sotto l'etichetta "Ubisoft Originals". L'annuncio è stato fatto in concomitanza con la presentazione di Tom Clancy's The Division: Heartland, un nuovo spin-off free-to-play in uscita entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo. Alla domanda se questa etichetta significhi qualcosa di più, un portavoce di Ubisoft ha affermato che "l'etichetta 'Ubisoft Originals' sarà presente su tutti i giochi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) L'editore di franchise come Assassin's Creed e Far Cry,, ha annunciato un piccolo cambio: orai suoifirst party verranno inglobati sotto l'". L'annuncio è stato fatto in concomitanza con la presentazione di Tom Clancy's The Division: Heartland, un nuovo spin-off free-to-play in uscita entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo. Alla domanda se questasignifichi qualcosa di più, un portavoce diha affermato che "l'presente su...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Ubisoft conia l'etichetta 'Ubisoft Originals' per i suoi giochi first party. - Eurogamer_it : #Ubisoft conia l'etichetta 'Ubisoft Originals' per i suoi giochi first party. - GamingTalker : Ubisoft chiamerà i suoi giochi first-party Ubisoft Originals -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft Originals L'universo di Assassin's Creed si espande con nuovi media! ... Originals : nuovi racconti che coinvolgono nuovi protagonisti e periodi temporali. Etienne Bouvier, Publishing Content Managar di Ubisoft, ha affermato: Ubisoft sta puntando molto all'espansione ...

Assassin's Creed: in arrivo una montagna di nuove storie! ... Ubisoft sta creando tre diverse etichette che aiuteranno i fan a scegliere verso quali orientarsi: ... nuove avventure sui personaggi preferiti tra gli Assassini Originals : nuovi racconti che ...

Ubisoft chiamerà i suoi giochi first-party Ubisoft Originals GamingTalker Ubisoft chiamerà i suoi giochi first-party Ubisoft Originals I giochi first-party di Ubisoft saranno ora Ubisoft Originals. In un comunicato inviato ad Eurogamer, Ubisoft ha confermato che tutti i giochi sviluppati da studi interni, ovvero i suoi titoli first-p ...

Ubisoft chiamerà i propri giochi Ubisoft Originals Stando alle parole di un portavoce di Ubisoft, tutte le produzioni interne del colosso parigino saranno seguite dal nome Ubisoft Originals.

...: nuovi racconti che coinvolgono nuovi protagonisti e periodi temporali. Etienne Bouvier, Publishing Content Managar di, ha affermato:sta puntando molto all'espansione ......sta creando tre diverse etichette che aiuteranno i fan a scegliere verso quali orientarsi: ... nuove avventure sui personaggi preferiti tra gli Assassini: nuovi racconti che ...I giochi first-party di Ubisoft saranno ora Ubisoft Originals. In un comunicato inviato ad Eurogamer, Ubisoft ha confermato che tutti i giochi sviluppati da studi interni, ovvero i suoi titoli first-p ...Stando alle parole di un portavoce di Ubisoft, tutte le produzioni interne del colosso parigino saranno seguite dal nome Ubisoft Originals.