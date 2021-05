Tsunoda e Gasly commentano il GP di Spagna (Di lunedì 10 maggio 2021) Ieri domenica 9 maggio, si è corso il Gran Premio di Spagna. Sul podio Mercedes e RedBull che si confermano le scuderie più forti di questa stagione di Formula Uno. Primo Hamilton, secondo Verstappen e terzo Bottas. Per quanto riguarda Alpha Tauri, il posizionamento finale non è stato digerito molto bene dai piloti. Tsunoda e Gasly commentano le loro prestazioni. Gp Spagna: il sorpasso di Verstappen su Hamilton Tsunoda e Gasly commentano la loro gara: quali le loro parole? Al termine del Gran Premio di Spagna che si è corso ieri domenica 9 maggio nel circuito di Montmelo a Barcellona, Tsunoda e Gasly hanno analizzato le proprie gare. I piloti della scuderia Alpha Tauri non sono molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Ieri domenica 9 maggio, si è corso il Gran Premio di. Sul podio Mercedes e RedBull che si confermano le scuderie più forti di questa stagione di Formula Uno. Primo Hamilton, secondo Verstappen e terzo Bottas. Per quanto riguarda Alpha Tauri, il posizionamento finale non è stato digerito molto bene dai piloti.le loro prestazioni. Gp: il sorpasso di Verstappen su Hamiltonla loro gara: quali le loro parole? Al termine del Gran Premio diche si è corso ieri domenica 9 maggio nel circuito di Montmelo a Barcellona,hanno analizzato le proprie gare. I piloti della scuderia Alpha Tauri non sono molto ...

