The Coalition svilupperà su Unreal Engine 5, ma “per un po’ niente nuovi annunci” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) The Coalition svilupperà su Unreal Engine 5, ma “per un po’ non ci saranno nuovi annunci”. Ecco quanto sappiamo.. Tramite il sito ufficiale di Gears 5, il team di sviluppo di The Coalition ha annunciato una grande novità: lo studio è passato ad Unreal Engine 5, il nuovo potente motore grafico di Epic Games. Si tratta ovviamente di un passo in avanti importante, ma cosa significa per i progetti in corso e in arrivo? Di certo significa che “per un po’ non ci saranno nuovi annunci”. The Coalition spiega infatti di star uscendo da un periodo molto intenso. Lo sviluppatore … Notizie giochiRead More L'articolo The Coalition svilupperà su ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) Thesu5, ma “per un po’ non ci saranno”. Ecco quanto sappiamo.. Tramite il sito ufficiale di Gears 5, il team di sviluppo di Thehaato una grande novità: lo studio è passato ad5, il nuovo potente motore grafico di Epic Games. Si tratta ovviamente di un passo in avanti importante, ma cosa significa per i progetti in corso e in arrivo? Di certo significa che “per un po’ non ci saranno”. Thespiega infatti di star uscendo da un periodo molto intenso. Lo sviluppatore … Notizie giochiRead More L'articolo Thesu ...

Advertising

Eurogamer_it : #TheCoalition dopo #Gears5 si prepara per progetti next-gen in Unreal Engine 5. - GamingTalker : The Coalition passa ad Unreal Engine 5 per 'nuovi progetti next-gen' - Stoupwhiff : Sappiamo bene che The Coalition nella sua giovane storia si è concentrato principalmente sulla serie di Gears of Wa… - berkley1_ : RT @Multiplayerit: The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars - infoitscienza : The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars – NotiziaVideogi… -