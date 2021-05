Tennis | Sinner avanza al secondo turno agli Internazionali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sinner

Agli Internazionali di Roma fanno benee Travaglia. Subito fuori ...L'altoatesino batte Humbert e si regala il big match con Nadal ROMA - Jannikavanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista altoatesino, numero 18 del ranking, ha ...ROME, MAY 10 - Italy's Jannik Sinner will face Rafa Nadal in the second round of the Italian Tennis Open after beating France's Hugo Humbert 6-2 6-4 Monday. Nadal has won the Italian Open a record nin ...(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "E' speciale giocare contro Nadal. Sicuramente delle cose sono cambiate quando ci siamo sfidati ...