"Sono emozionata". E con Antonella Clerici tutto il pubblico. Il colpo di scena in studio passerà alla storia (Di lunedì 10 maggio 2021) Per Antonella Clerici è la stagione della rinascita. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha puntato forte su di lei che negli ultimi anni, dal punto di vista professionale, ha vissuto un periodo complicato. Il dirigente di Viale Mazzini ha capito che la conduttrice aveva ancora molto da dare e le ha riaffidato un programma di cucina che accompagna i telespettatori fino all'edizione delle 13.30 del TG1. Nei giorni scorsi ha fatto un annuncio che ha reso felici tantissimi telespettatori affezionati ai suoi programmi. "Anna Moroni verrà a trovarci lunedì e starà con noi tutta la settimana! Con tutto quello che Anna comporta… questo non va bene, questo è sbagliato… siamo abituati!", ha detto soddisfatta e con orgoglio la Clerici. La cuoca 82enne infatti sarà ospite di 'È sempre Mezzogiorno' fino al 14 maggio.

