Sette motociclisti morti in due giorni in Lombardia | la strage del fine settimana

Advertising

alcinx : RT @qn_giorno: Sette motociclisti morti in due giorni: la strage del fine settimana - qn_giorno : Sette motociclisti morti in due giorni: la strage del fine settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Sette motociclisti

IL GIORNO

Tra sabato e domenica le strade lombarde hanno visto aggiungersicroci al lungo elenci di morti sull'asfalto. Una strage che ha visto come vittime. Sabato, poco prima delle undici, hanno perso la vita padre e figlia, Danilo e Chiara Ghitti , rispettivamente di 55 e 26 anni, residenti a Travagliato , nel Bresciano. I due ...Altri 18 equipaggi, di cui 10e 8 operatori in auto, seguiranno gli atleti impegnati ... In questa 10edizione degli 'Eroi della Sicurezza', sarannole tappe in cui Autostrade per l'...Sei incidenti tra sabato e domenica tra Cremona, Bergamo e varesotto non hanno lasciato scampo a sette persone ...in foto: Immagine di repertorio. Tragico incidente ieri pomeriggio a Roma: un motociclista di 56 anni è morto in seguito a un sinistro avvenuto in via Tiberina, all'altezza del k ...