Scope elettriche 2021 | Guida Acquisti sfida i grossi brand piazzando 2 cinesi al top della classifica

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 maggio– Andrea Pilotti, recensore di elettrodomestici di, per la prima volta inserisce al topsuamigliorisenza fili 2. Una rivoluzione in un settore dominato da produttori affermati come Dyson, Hoover e Samsung. DUEAL TOPMolti consumatori italiani si chiedono il perché di questa scelta da parte del noto recensore di elettrodomestici, soprattutto in un mercato dominato da produttori storici, famosi per la qualità dei propri elettrodomestici. Pilotti giustifica la sua scelta afferma che a suo avviso il mercato delle...