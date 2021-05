Scontro auto-tir sulla Nola-Villa Literno | camion di gasolio in fiamme | c’è un disperso

Advertising

VoceDiStrada : Nocera inferiore. Scontro tra auto e scooter: perde la vita un 19enne del posto. #incidentestradale… - lametino : Scontro tra furgone e auto a Catanzaro, 2 feriti lievi - - infoitinterno : Incidente in via Tiberina: scontro auto-moto: morto 56enne - statodelsud : Incidente stradale a Roma, scontro auto-moto: un morto - Pino__Merola : Incidente stradale a Roma, scontro auto-moto: un morto -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro auto

Agenzia ANSA

Ferite lievi per due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, un Peugeot expert e un'Alfa Romeo si sono scontrate in via de Filippis a Catanzaro alle 10.... giunti sul posto, con 2 ambulanze e 2mediche, non hanno potuto far altro che constatare il ... Secondo una prima ricostruzione, lotra il suv Hyundai Tucson e la moto del 17enne, una ...Catanzaro – Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta, alle 10:55, circa su Viale de Filippis direzione sud per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti ...Un incidente tra due mezzi pesanti si è verificato questa mattina, lunedì 10 maggio 2021, sulla Rivoltana al confine tra Truccazzano e Rivolta d’Adda. Ferito uno dei due camionisti. Incidente tra cami ...