Scontri a Gerusalemme | centinaia di feriti nella Spianata delle moschee

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora rabbia e proteste,e contusi aest. Dopo la terza notte ditra polizia israeliana e palestinesi, c'è grande preoccupazione per la giornata di oggi per le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gerusalemme: nuovi scontri a Porta Damasco e Sheikh Jarrah FOTO #ANSA - RaiNews : Stamani e nella notte diversi razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza, Israele ha reagito colpendo una postazione… - repubblica : Israele, terza notte di scontri a Gerusalemme est. Guterres (Onu): 'Fermare le demolizioni' - filippo51174 : RT @IlPrimatoN: Centinaia di feriti e scontri continui. Cosa sta accadendo nella Città Santa - antbar12 : Appello per la pace a Gerusalemme tra gli scontri in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Gerusalemme

Altissima tensione tra manifestanti palestinesi e polizia alla porta di Damasco circa 200 dimostranti hanno lanciato sassi contro gli agenti che hanno risposto caricando. Incidenti anche nel quartiere ...Ancora rabbia e proteste, feriti e contusi aest. Dopo la terza notte ditra polizia israeliana e palestinesi, c'è grande preoccupazione per la giornata di oggi per le manifestazioni previste. Gli israeliani celebrano infatti ...Lo riferiscono i media secondo cui gli incidenti si sono verificati soprattutto alla Porta di Damasco dove circa 200 dimostranti hanno lanciato sassi contro gli agenti che hanno risposto con lancio di ...Sono già decine i feriti tra i manifestanti palestinesi nei violenti scontri con la polizia sulla Spianata delle Moschee. Lo riferiscono i media secondo cui alcuni sarebbero in condizioni gravi. Gli i ...